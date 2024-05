Petrobras doará R$ 5,6 milhões para auxílio a vítimas das chuvas no RS

A Petrobras aprovou, nesta segunda-feira, uma doação no valor de R$ 5,6 milhões em apoio à população de Canoas e Esteio, atingida pela emergência causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul (RS). Os municípios, com decreto de emergência, estão localizados na Região Metropolitana de Porto Alegre, sendo Canoas a sede da Refinaria Alberto Pasqualini e da Unidade Termelétrica Canoas, e Esteio, na área de abrangência das operações da REFAP.

O montante será destinado, segundo a estatal, ao Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, uma organização sem fins lucrativos, para aquisição de itens de primeira necessidade, tais como cestas básicas e eletrodomésticos, entre outros, para atendimento às vítimas.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, lembrou que se trata da maior catástrofe natural do Estado, sem precedentes históricos em abrangência e número de pessoas afetadas. "E a Petrobras se solidariza com as vítimas cumprindo seu papel de empresa socialmente responsável. Estamos sempre atentos às possibilidades de colaborar com a sociedade em momentos de crise", afirma, em comunicado.