Moedas globais: dólar oscila ante divisas principais, com sinais do Fed e dados em foco

O dólar oscilou perto da estabilidade ante outras moedas principais em boa parte do dia. O euro chegou a ficar mais apoiado, após sinal da economia da zona do euro, mas não sustentou ganho, enquanto os negócios também eram afetados pelo feriado com mercados fechados no Reino Unido. Nos Estados Unidos, declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) eram foco importante, enquanto o iene japonês voltou a cair, depois de aparentes intervenções do governo de Tóquio para segurar a moeda na semana passada.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 153,93 ienes, o euro subia a US$ 1,0770 e a libra, a US$ 1,2561. O índice DXY do dólar registrou alta de 0,02%, a 105,051 pontos.

Logo cedo, o dólar já operava sem direção única ante outras divisas principais, com o feriado no Reino Unido influindo para o quadro. O euro chegou a estar apoiado, após o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro avançar de 51,5 em março a 53,3 em abril, na máxima em 11 meses, segundo pesquisa da S&P Global e do Hamburg Commercial Bank. Analistas ouvidos pela FactSet previam 52,9, que era a preliminar. O PMI composto subiu de 50,3 a 51,7, no mesmo período, também no maior nível em 11 meses.