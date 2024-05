Mercado de trabalho forte dá tempo ao Fed para ter confiança em rumo da inflação, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está "forte", o que segundo ele dá ao Fed tempo para "ganhar confiança" de que a inflação de fato se move de modo sustentável para a meta de 2%. Em discurso no Rotary Club de Columbia, o dirigente disse ter "preocupações" sobre a demanda e a inflação, mas se diz "otimista" de que o nível atual dos juros possa conter a demanda e levar a inflação de volta ao objetivo do BC dos EUA.

Com direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Barkin disse que, após dados de meses recentes, é natural ponderar se estamos passando por uma mudança real na perspectiva econômica ou apenas por sobressaltos esperados pela frente.

Ele admitiu que dados de inflação do início do ano atual foram "desapontadores", em quadro ainda de inflação elevada e que com isso "a missão não está cumprida".