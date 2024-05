Juros: taxas sobem por cautela pré-Copom e dúvidas sobre ajuda ao RS

Faltando poucos dias para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o aumento nas expectativas de inflação e o receio com os potenciais efeitos econômicos das enchentes no Rio Grande do Sul deram vida própria ao mercado de juros futuros doméstico, com os contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) projetando aumento das taxas desde a abertura, descolados dos mercados de Treasuries durante boa parte do pregão.

O primeiro impulso aos juros veio do aumento da previsão de inflação para 2025 no Boletim Focus - a estimativa passou de 3,60% para 3,64%. Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, ressalta que a mudança tem peso porque afeta o horizonte relevante do Copom.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Parece que essa alta no Focus coloca o Banco Central mais propenso para cortar os juros em 0,25 ponto porcentual, e não em 0,50 ponto. Mercado está precificando 0,29 ponto, então há uma aposta majoritária de corte de 0,25, mas tem ali também muitos analistas que acham que o BC pode voltar a cortar 0,50", afirmou.