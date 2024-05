Gasto com juros do setor público soma R$ 64,158 bi em março, mostra BC

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 64,158 bilhões com juros em março, após esta rubrica ter encerrado fevereiro com um gasto de R$ 65,166 bilhões, informou nesta segunda-feira o Banco Central (BC).

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no terceiro mês de 2024 despesas na conta de juros de R$ 55,230 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 8,473 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 455 milhões.

No ano até março, a despesa acumulada do setor público com juros foi de R$ 209,239 bilhões, ou 7,60% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 745,743 bilhões, o que representa 6,76% do PIB no período.