Fed: Bancos apertam padrões para empréstimos e cai demanda entre empresas no 1º trimestre

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) publicou nesta segunda-feira, 6, detalhes de sua pesquisa sobre práticas de empréstimos entre os bancos, em geral correspondentes ao primeiro trimestre, a Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices. A sondagem aponta que, em relação a empréstimos para empresas, houve em geral um aperto nas condições de crédito e uma menor demanda por empréstimos para empresas do comércio e da indústria de todos os tipos no período nos Estados Unidos. "Enquanto isso, bancos reportaram padrões mais apertados e demanda mais fraca para todas as categorias de empréstimos imobiliários", acrescenta.

Para empréstimos no setor imobiliário comercial, os bancos apertavam condições como os tamanhos máximos de empréstimo, as relações entre níveis de cobertura do serviço da dívida e períodos para pagamentos apenas de juros, por exemplo, menciona o relatório. Para as pessoas físicas, houve um aperto nas condições de crédito para algumas categorias de financiamentos imobiliários residenciais, com queda na demanda nestes, enquanto em outros casos no balanço as condições foram mantidas.

Os bancos, no balanço, reportaram apertar mais as condições de crédito na maioria das categorias de empréstimos no primeiro trimestre. Mas havia uma parcela menor entre os bancos que apertavam mais as condições do que havia ocorrido no quarto trimestre na maioria das categorias de empréstimos, segundo o levantamento.