Empresa vai investir R$ 80 milhões em equipamentos e depósito de contêineres no Pecém

A empresa de logística Unilink vai investir R$ 80 milhões na aquisição de novos equipamentos e na construção de um depósito de contêineres vazios (depot) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Especificamente o depot tem área construída de 88 mil metros quadrados (m²) e está sendo ampliado para receber mais 27 mil m² e um galpão com 5 mil m² para carga geral.

A administração do local será a cargo da APM Terminals, empresa que também presta serviço operacional no Complexo do Pecém e é sócia da Unilink no empreendimento.