Dólar sobe com realização e cautela por China e pauta fiscal do Congresso

O dólar segue em alta nesta segunda-feira, 6, após abrir estável, e renovou máxima a R$ 5,0918 (+0,43) no mercado à vista. O analista de mercado da Stonex, Leonel Mattos, avalia que a demanda por dólar pode estar refletindo uma realização de lucros, após perdas do dólar ante o real de 0,91% na semana, em meio à agenda do dia mais fraca e após a queda do PMI de serviços chinês em abril, para 52,5.

"O PMI de serviços na China teve leve desaceleração, piorando expectativas sobre a demanda interna e prejudicando o real", afirma o analista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mattos destaca que o ajuste de alta do dólar ante o real é limitado pela valorização de commodities e o superávit primário do setor público de R$ 1,177 bilhão em março, que contrariou a projeção mediana do mercado de déficit primário de R$ 1,70 bilhão.