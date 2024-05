Déficit nominal do setor público soma R$ 62,981 bi em março, revela BC

No ano até março, o resultado é de déficit de R$ 154,607 bilhões, ou 5,61% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em porcentual do PIB, ficou em 9,06%. No final do ano passado, o resultado foi deficitário em R$ 967,417 bilhões 8,91% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No terceiro mês de 2024, o Governo Central registrou déficit nominal de R$ 57,129 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 5,055 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 798 milhões.