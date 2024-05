Cresceu confiança de que inflação segue para meta desde reunião de abril, diz economista do BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, disse que sua confiança de que a inflação da zona do euro caminha para a meta oficial de 2% aumentou desde a reunião de política monetária de abril, quando o BCE deixou seus juros inalterados pela quinta vez consecutiva. Em entrevista ao jornal espanhol El Confidencial, reproduzida no site do BCE nesta segunda-feira, Lane destacou o progresso na inflação de serviços, que desacelerou em abril depois de se manter estável por cinco meses seguidos.

Os comentários de Lane vêm em meio a indicações de que o BCE se prepara para anunciar seu primeiro corte de juros em junho.

Ainda na entrevista, Lane disse que não se deve exagerar o impacto de decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) na zona do euro.