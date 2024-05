Cielo: ICVA registra queda de 15% nas vendas do varejo no RS devido às enchentes

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul provocaram até agora queda de 15,7% nas vendas do varejo no Estado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

O levantamento considera dados do intervalo entre a terça-feira (30 de abril) e o domingo (5 de maio) em comparação com período similar do ano passado (2 a 7 de maio). No mesmo intervalo de tempo, o varejo em todo o Brasil experimentou retração de 3,2%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre os segmentos, os mais afetados pelo desastre foram o de Vestuário e Alimentação (Bares e Restaurantes), com quedas no faturamento de 49,5% e 37,8%, respectivamente. Na sequência, estão Móveis, Eletro e Depto (-37,0%), Materiais para Construção (-36,2%) e Drogarias e Farmácias (-24,9%).