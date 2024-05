Bolsas de NY fecham em alta, ainda repercutindo payroll e observando perspectivas para o Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 6, com as ações ganhando impulso ainda na sequência dos números de emprego de abril na última sexta-feira, que ampliaram as perspectivas de cortes de juros em alguma das próximas reuniões do Federal Reserve (Fed). O dia contou com as falas de alguns dirigentes que não ofereceram sinais contrários a esta perspectiva. Entre as empresas, alguns balanços repercutiram no mercado, enquanto o setor de chips foi o destaque entre as altas.

O Dow Jones fechou em alta de 0,46%, em 38.852,27 pontos, o S&P 500 subiu 1,03%, a 5.180,74 pontos, e o Nasdaq avançou 1,19%, a 16.349,25 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fed deverá cortar juros eventualmente, mas está bem posicionado no momento para aguardar por mais dados, afirmou um dos seus dirigentes com direito a voto nas decisões de juros, John Williams. Já o dirigente do Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmou hoje que o mercado de trabalho está "forte", o que segundo ele dá ao Fed tempo para "ganhar confiança" de que a inflação de fato se move de modo sustentável para a meta de 2%. Em discurso, o dirigente disse ter "preocupações" sobre a demanda e a inflação, mas se diz "otimista" de que o nível atual dos juros possa conter a demanda e levar a inflação de volta ao objetivo do BC.