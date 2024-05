Bolsas da Europa fecham em alta, observando indicadores e perspectivas de cortes de juros

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 6, em sessão atenta à divulgação de indicadores de atividade na região e às posturas dos principais bancos centrais. Além das perspectivas de cortes de juros em junho na zona do euro, o que vem impulsionando as ações, o dia contou com índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços se expandindo. Já em Londres, a bolsa se manteve fechada por feriado no Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,51%, a 508,12 pontos.

O PMI de serviços da zona do euro subiu para 53,3 em abril, mais do que inicialmente estimado, atingindo o maior nível em 11 meses, de acordo com pesquisa final da S&P Global. Já dados da Eurostat mostraram que a deflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) do bloco perdeu força em março. As leituras do PMI de Abril também sugerem que a recuperação impulsionada está ganhando ritmo. O índice composto atingiu 51,7 e encontra-se agora em território expansionista em todas as principais economias. Isto aumenta a esperança de que o dinamismo econômico do primeiro trimestre seja sustentado, embora a recuperação continue atualmente centrada nos serviços.