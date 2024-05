Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali em NY com maior chance de cortes de juros

São Paulo, 06/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta segunda-feira, após Wall Street encerrar a última semana com um rali em meio a esperanças maiores de cortes de juros nos EUA este ano.

Na China continental, os mercados voltaram em tom positivo após um feriado de três dias, animados também pela reunião do Politburo na semana passada. O Xangai Composto teve alta de 1,16%, a 3.140,72 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu avanço de 2,07%, a 1.792,41 pontos.

No Japão e na Coreia do Sul, não houve negócios com ações hoje em função de feriados.

Na sexta-feira (03), as bolsas de Nova York fecharam em alta de até quase 2% após dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA melhorarem as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortar seus juros este ano. Na semana passada, o Fed deixou as taxas inalteradas pela sexta vez consecutiva.