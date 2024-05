Exxon Mobil conclui aquisição da Pioneer por US$ 60 bilhões

A Exxon Mobil completou sua aquisição de US$ 60 bilhões da concorrente Pioneer Natural Resources após chegar a um acordo com os reguladores antitruste, finalizando o maior negócio de petróleo e gás em décadas.

A gigante do petróleo disse na sexta-feira,3, que o meganegócio mais que duplica sua presença na Bacia do Permiano, localizada no sudoeste dos Estados Unidos.

A expectativa é que o volume de produção da Exxon no Permiano mais que dobre, chegando a 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia. Esse número deve subir para 2 milhões de barris em 2027, segundo a empresa.