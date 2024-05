Vendas de motos sobem 40,8% em abril ante abril de 2023, mostra Fenabrave

As vendas de motos seguem em franco crescimento, refletindo a melhora nas condições de crédito, a expansão dos serviços de entrega e a busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos no consumo de combustível. No mês passado, foram vendidas 170,3 mil motocicletas no País, 40,8% a mais do que em abril de 2023, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 3, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias.

Frente a março, o crescimento foi de 11,5%.

"A procura por motocicletas se mantém alta e o consumidor tem buscado alternativas aos financiamentos tradicionais, em especial pelo consórcio", comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.