Produção industrial recua em 17 das 25 atividades em março ante o mesmo mês de 2023

Entre as oito atividades com expansão na produção, as principais contribuições positivas partiram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,8%) e indústrias extrativas (1,6%). Outros impactos positivos relevantes foram registrados por celulose, papel e produtos de papel (4,2%) e outros equipamentos de transporte (7,7%).

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com avanço na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 58,6% em fevereiro para 35,7% em março.