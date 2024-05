Nunes diz que Câmara de SP deu exemplo ao permitir privatização da Sabesp e não teme revés

Após uma sessão conturbada na Casa, com a oposição e manifestantes falando em suspensão da votação, o prefeito elogiou o trabalho do Legislativo e afirmou ao Estadão/Broadcast que não teme a possibilidade de suspensão da votação. "O jurídico está muito seguro", disse.

Segundo o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), a Câmara seguiu todos os ritos necessários para a votação. "Não temo que seja anulada", disse Leite após a aprovação do projeto.

Câmara

Apesar de ter dado sinalizações que preocuparam o governo estadual e a prefeitura com relação à aprovação do projeto, o presidente da Câmara acabou como fiel da balança para aprovação do projeto.