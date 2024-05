Lula sugere churrasco e diz a premiê do Japão que carne do Brasil é barata e de alta qualidade

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, usou um tom de brincadeira nesta sexta-feira, 3, para reivindicar a abertura do mercado japonês para a carne brasileira. A fala aconteceu em declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto.

Lula sugeriu que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que acompanhará a comitiva do governo federal que vai com Kishida a São Paulo, leve o primeiro-ministro japonês a um churrasco no melhor restaurante da cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Leve o primeiro-ministro Fumio para comer um churrasco no melhor restaurante de São Paulo para que na semana seguinte ele comece a importar nossa carne. Para poder gerar desenvolvimento. Nossa carne é de qualidade e é mais barata do que a carne que vocês compram. Nem sei o preço, mas tenho certeza de que a nossa é mais barata e de qualidade extrema", disse Lula.