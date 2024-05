Juros: taxas caem com dado dos EUA e mercado se divide sobre ritmo de corte da Selic

Os números mais fracos que o esperado sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos em abril deram espaço para que as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) continuassem o movimento de queda iniciado ontem, pautado pela baixa probabilidade de um novo aumento nos juros americanos, mas não foram o suficiente para retirar da curva a aposta de que o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduzirá a Selic em apenas 0,25 ponto porcentual na semana que vem.

Embora ao longo dos últimos pregões as taxas de DI tenham apresentado fortes oscilações, no acumulado da semana tiveram pouca variação. Na ponta curta, a variação foi de menos de 10 pontos-base, enquanto na longa pairou pouco acima dos 15 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos fatores que limitam as perdas das taxas é o componente doméstico, segundo Vinícius Romano, head de renda fixa da Suno Research. "A gente está olhando bastante para o cenário externo, mas tem esse fator a mais, que seria o fiscal", disse ele, referindo-se às dúvidas do mercado com a capacidade do governo em cumprir as metas de resultado primário.