IPC-S acelera em seis das sete capitais pesquisadas no encerramento de abril, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas no encerramento de abril, informou nesta sexta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador fechou o mês anterior com alta de 0,42%, ante 0,32% na terceira quadrissemana e 0,10% no fechamento de março.

A aceleração mais significativa entre as capitais na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de abril aconteceu em Brasília (0,06% para 0,24%). Em seguida, aparecem Salvador (0,29% para 0,43%), Belo Horizonte (0,52% para 0,63%), São Paulo (0,37% para 0,43%), Porto Alegre (-0,05% para 0,10%) e Rio de Janeiro (0,76% para 0,79%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Recife (0,48% para 0,47%).