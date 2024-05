IPC-Fipe sobe 0,33% em abril e acumula inflação de 1,51% no 1º quadrimestre

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,33% em abril, acelerando ante o ganho de 0,26% de março e também em relação ao acréscimo de 0,28% observado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 3, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado de abril veio dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, de altas de 0,30% a 0,36%, mas ligeiramente acima da mediana, de 0,32%.

No primeiro quadrimestre, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,51%. No período de 12 meses até abril, o índice avançou 2,77%, vindo praticamente em linha com o esperado.