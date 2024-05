Índice de preço de alimentos da FAO sobe 0,3% em abril, impulsionado pela carne

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) subiu 0,3 ponto em abril, cerca de 0,3% acima do mês anterior. A média ficou em 119,1 pontos no quarto mês do ano. O avanço foi atribuído aos aumentos nos subíndices de carne, óleos vegetais e cereais, que compensaram ligeiramente os recuos de produtos lácteos e açúcar.

O impulso com as condições desfavoráveis de cultivo na União Europeia, na Rússia e nos EUA foi contrabalançado pela forte concorrência entre os principais exportadores, disse a FAO. Já os preços de exportação do milho subiram com a "alta demanda de em meio a perturbações logísticas com danos à infraestrutura na Ucrânia e as perspectivas de produção reduzida no Brasil antes do início da safra principal", afirmou. Os preços do arroz caíram 1,8%.

O levantamento da FAO também mostrou que o subíndice de preços dos Óleos Vegetais teve média de 130,9 pontos em abril, alta de 0,3 pontos (0,3%) ante o março, e maior valor em 13 meses. Conforme a FAO, os preços do óleo de palma caíram com a oferta sazonalmente maior nos principais produtores e pela demanda global reprimida.

Já os preços do óleo de soja caíram refletindo as perspectivas de ofertas abundantes da América do Sul. Em contraste, os preços do óleo de girassol e de colza continuaram em alta, com "compras globais firmes contínuas e preocupações com as condições climáticas desfavoráveis para a colza de inverno em partes da Europa", disse a organização.