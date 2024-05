Ibovespa sobe a 128 mil pontos, com perspectiva de corte de juros nos EUA neste ano

O bom humor internacional estimula nesta sexta-feira, 3, alta do Ibovespa, mas ainda sem forças para ir para a importante marca psicológica dos 130 mil pontos. Além de balanços como Apple e de bancos franceses no exterior, o payroll (dado de emprego) norte-americano reforça o clima positivo nos mercados.

"Se tem um Fed mais suave, pode ser que a Selic caia 0,50 ponto. Os discursos dos diretores do Banco Central brasileiro atrelavam a manutenção do ritmo de queda ao Fed", cita Felipe Moura, analista da Finacap.

Segundo Moura, os dados do mercado de trabalhos dos Estados Unidos vieram abaixo do previsto e deixam os mercados esperançosos quanto ao fim do ciclo de juros elevados. "Vem na linha do que sugeriu o Fed na quarta-feira. Reduz a possibilidade de aumento dos juros", completa o analista da Finacap.

Ontem, o principal indicador da B3 subiu 0,95%, aos 127.122,25 pontos. A busca por risco externa ecoa também no dólar à vista e nos juros futuros, que cedem.