GM anuncia demissões em São José dos Campos; sindicato estima corte de 50 funcionários

A General Motors (GM) enviou na quinta-feira, 2, telegramas de demissão de trabalhadores da fábrica de São José dos Campos, no interior paulista, onde a montadora produz o utilitário esportivo TrailBlazer e a picape S10. Segundo estimativa do sindicato, já que a montadora não divulga o número de cortes, foram demitidos aproximadamente 50 funcionários que estavam em licença remunerada.

Procurada, a montadora informou que os desligamentos fazem parte do processo de adequação do quadro de empregados anunciado em outubro, e firmado no mês seguinte em acordo coletivo. Na época, a montadora, por determinação da Justiça do Trabalho, teve que cancelar demissões de 1,2 mil trabalhadores em suas fábricas paulistas. Foi aberto, então, um programa de demissões voluntárias. Quem não saiu no PDV foi colocado em licença remunerada.

A GM diz que as demissões foram necessárias e permitirão que a montadora mantenha a agilidade e sustentabilidade de suas operações. Segundo o sindicato, as demissões foram comunicadas um dia antes do fim do período de estabilidade no emprego, previsto no acordo coletivo assinado com a GM em novembro.