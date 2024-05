Fitch reitera rating BBB da Itália, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reiterou em BBB a nota de longo prazo em moeda estrangeira da Itália, com perspectiva estável. A classificação é sustentada pela economia grande e diversificada do país europeu, que integra a zona do euro e tem instituições políticas fortes, segundo a agência.

Apesar disso, a instituição alerta para os fundamentos macroeconômicos e fiscais enfraquecidos, diante de um nível muito elevado de dívida pública. A empresa prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) italiano crescerá 0,7% em 2025 e 1,3% em 2026. "Apesar do grande estímulo fiscal, vemos alguma força subjacente, especialmente nos setores das exportações e dos serviços", diz.

A Fitch acrescenta que a perspectiva estável do rating reflete a expectativa de que o déficit fiscal caia para perto de 3% do PIB até 2026, de 7,4% em 2023 e 4,7% projetado para 2024. A agência, contudo, vê um caminho incerto para os próximos anos. "Esperamos agora que a relação dívida/PIB aumente para 142,3% em 2027, ante 137,3% em 2023, a partir de uma trajetória anteriormente geralmente estável", diz.