Esther Dweck: Solução mais segura é adiar prova do concurso unificado para o País inteiro

A ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou nesta sexta-feira, 3, o adiamento do primeiro Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ficou conhecido como "Enem dos Concursos". As provas estavam marcadas para domingo, 5. A ministra deu as declarações no Palácio do Planalto.

A ministra disse que, com o adiamento, todos candidatos terão as mesmas condições para as provas. Não há uma nova data para a realização do exame. Segundo Dweck, em algumas semanas, "talvez menos", o governo deve divulgar nova data para o concurso. "O adiamento reforça o compromisso do presidente Lula com um País mais inclusivo", afirmou.

A decisão, segundo a ministra, foi motivada pelas enchentes que já mataram ao menos 37 pessoas no Rio Grande do Sul e deixaram parte do Estado submerso. Trata-se de um recuo do governo. Na quinta-feira, 2, depois de a cúpula do Executivo discutir o assunto, o Ministério da Gestão publicou uma nota afirmando que a data do concurso seria mantida.