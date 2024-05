Dólar tem viés de baixa com produção industrial antes de payroll

O dólar opera com viés de baixa, alinhado à perda predominante da moeda americana no exterior e de olho na produção industrial brasileira, cuja alta de 0,90% em março veio abaixo da mediana do mercado (+1,4%). O recuo dos retornos dos Treasuries contribui também. Os ajustes iniciais são estreitos por que os investidores estão na expectativa pelo driver do dia, o relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, de abril (9h30).

A expectativa é de que o payroll indique abertura de 225 mil postos de trabalho em abril, um decréscimo em relação às 303 mil vagas geradas em março. Ainda nos EUA, será divulgado o resultado do índice dos gerentes de compras (PMI) Composto da S&P Global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produção industrial brasileira subiu 0,90% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a março de 2023, a produção caiu 2,80%. No acumulado do ano, a indústria teve alta de 1,90%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 0,70%, ante avanço de 1,00% até fevereiro.