Dólar tem forte baixa e fecha a R$ 5,0698 com dados de geração de emprego nos EUA

O dólar emendou nesta sexta-feira, 3, o segundo pregão consecutivo de forte queda no mercado doméstico de câmbio, alinhado ao comportamento da moeda no exterior, e fechou no menor nível em mais de 20 dias. Dados abaixo do esperado do relatório de emprego (payroll) norte-americano em abril levaram à ampliação das apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) neste ano, abrindo espaço para a valorização de ativos de risco.

Como na quinta-feira, o real exibiu os maiores ganhos entre as moedas emergentes e de países exportadores de commodities mais relevantes, em um movimento técnico de recuperação após as perdas recentes. Operadores relatam desmonte de posições cambiais defensivas no segmento futuro e possível ingresso de investidores estrangeiros na bolsa brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tirando uma alta pontual e bem limitada nos primeiros negócios, quando registrou máxima a R$ 5,1174, a moeda operou em queda ao longo do restante da sessão. Em sintonia com o comportamento dos Treasuries, tocou mínima a R$ 5,0454, ainda pela manhã. No fim do dia, o dólar à vista recuava 0,84%, cotado a R$ 5,0698 - menor valor de fechamento desde 9 de abril.