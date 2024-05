Diretora do Fed diz prever que inflação caia, mas cita riscos e não descarta alta nos juros

Houve progresso "considerável" para desacelerar a inflação no ano passado, mas neste primeiro trimestre não houve mais progresso, avaliou Bowman, que prevê "inflação seguindo elevada por algum tempo". Os preços seguem bem acima de antes da pandemia, "o que pesa na confiança do consumidor", acrescenta.

A atividade econômica cresceu em um ritmo forte no ano passado e vinha mantendo impulso no primeiro trimestre, aponta ela. No mercado de trabalho, a diretora do Fed vê "sinais de que ele caminha para um melhor equilíbrio, mas relatórios recentes de emprego ainda apontam para um mercado de trabalho apertado.

Outro risco citado, nesse contexto, é de demanda mais forte dos consumidores por serviços, mais imigração e a força continuada do mercado de trabalho puxando para cima o núcleo da inflação de serviços no país.

No quadro atual, a política monetária "parece ser restritiva" e Bowman diz que continuará a monitorar os dados para decidir sobre o nível adequado para levar a inflação à meta.