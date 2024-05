Bolsas de NY fecham em forte alta, após payroll revigorar aposta em corte de juros nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta sexta-feira, 3, após a desaceleração do mercado de trabalho e do setor de serviços nos Estados Unidos consolidar a aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortará juros este ano.

O índice Dow Jones encerrou a sessão com valorização de 1,18%, aos 38.675,68 pontos; o S&P 500 avançou 1,26%, aos 5.127,79 pontos; e o Nasdaq se elevou 1,99%, aos 16.156,33 pontos. Na semana, houve ganhos de 1,14%, 0,55% e 1,43%, respectivamente.

Em destaque, o papel da Apple saltou 5,97%, após a fabricante do iPhone informar receita melhor que o esperado e ampliar a recompra de ações a um nível recorde. Na esteira, Nvidia subiu 3,46% e Microsoft, 2,25%.