Bolsas da Europa operam em alta, com destaque para bancos franceses e Anglo American

Em Paris, as ações do Crédit Agricole e do Société Générale saltavam 4% e 2,4%, respectivamente, no horário acima, após ambos os bancos franceses superarem expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre.

Já em Londres, a ação da Anglo American subia 3,2% após notícia de que a mineradora poderá receber oferta de compra da Glencore, cujo papel recuava 0,9%, também no mercado inglês. Na semana passada, a Anglo rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 39 bilhões da BHP.

No noticiário macroeconômico, a taxa de desemprego da zona do euro ficou inalterada em 6,5% em março ante o mês anterior, como se previa, enquanto o PMI de serviços do Reino Unido avançou para 55 em abril na pesquisa final da S&P Global, atingindo o maior patamar desde maio de 2023.