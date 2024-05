Bolsas da Europa fecham mistas, observando balanços, dados de emprego e perspectivas para BCs

O mercado consolidou apostas em um corte de juros nos EUA pelo Fed em setembro, e passou a ver chances maiores de um relaxamento monetário mais profundo neste ano após o payroll. O relatório de emprego dos EUA mostrou criação de emprego abaixo do esperado no país em abril.

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 3, em sessão marcada pela divulgação de balanços de importantes empresas na região. Além disso, dados de emprego na zona do euro e nos Estados Unidos foram publicados. No caso norte-americano, o payroll de abril mostrou um mercado de trabalho desacelerado, o que ampliou perspectivas para um corte de juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em alguma de suas próximas reuniões. Em Londres, o FTSE 100 renovou sua máxima de fechamento.

Antes do dado, as expectativas para a extensão do relaxamento monetário ao longo do ano estavam divididas entre um único corte de 25 pontos-base (34,7%) ou de uma baixa acumulada de 50 pontos-base (35%), segundo monitoramento do CME Group.

A taxa de desemprego da zona do euro ficou inalterada em 6,5% em março ante o mês anterior, como se previa, enquanto o PMI de serviços do Reino Unido avançou para 55 em abril na pesquisa final da S&P Global, atingindo o maior patamar desde maio de 2023.

Em Paris, as ações do Crédit Agricole (+1,10%) e do Société Générale (-5,18%) tiveram resultados diferentes após ambos os bancos franceses superarem expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre.