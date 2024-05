BC da Noruega deixa juro básico em 4,5% e planeja mantê-lo assim 'por algum tempo'

O banco central da Noruega decidiu deixar seu juro básico em 4,5%, após concluir reunião de política monetária, e reiterou previsão de que a taxa provavelmente seguirá nesse nível "por algum tempo", uma vez que o forte avanço dos salários e a depreciação da coroa norueguesa mantêm a inflação elevada. A decisão do Norges Bank, como é conhecido o BC norueguês, veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Em comunicado, o Norges Bank disse esperar que sua principal taxa de juros continue em torno de 4,5% até o outono europeu de 2024, antes de começar a cair gradualmente.