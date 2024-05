Apple tem lucro líquido de US$ 23,64 bilhões no 2º trimestre fiscal

A Apple registrou lucro líquido de US$ 23,64 bilhões no segundo trimestre fiscal, uma queda em relação aos US$ 24,16 bilhões registrado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado na noite da quinta-feira, 2, após o fechamento do mercado financeiro. O resultado representa US$ 1,53 de lucro por ação em termos ajustados, superando a projeção de analistas da FactSet ,de US$ 1,51.

A receita líquida foi de US$ 90,75 bilhões no trimestre encerrado em março, ante US$ 94,84 bilhões na comparação anual. Neste caso, a previsão da FactSet era de US$ 90,37 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com exceção da Europa, as vendas da gigante de tecnologia caíram nas Américas, no Japão, na China e em outros países asiáticos. Particularmente, a China registrou a maior redução em receita de vendas na comparação anual, passando de US$ 17,81 bilhões para US$ 16,37 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024. A FactSet previa queda ainda maior, de US$ 15 bilhões.