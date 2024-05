No comunicado divulgado na quarta-feira, a Moody's afirmou que, apesar das reformas estruturais dos últimos anos no Brasil, ainda existem "riscos para a execução, por parte do governo, da consolidação orçamentária contínua". Essa dúvida sobre a organização das contas públicas, acrescentou a agência de avaliação de risco, pesou para a manutenção do rating do País - Ba2, patamar de mercado de investimento de risco especulativo.

"A afirmação do rating Ba2 está baseada na força fiscal ainda relativamente fraca do Brasil, dado o nível elevado de endividamento do País e sua fraca capacidade de pagamento da dívida, que permanece sensível a choques econômicos ou financeiros", justificou a agência.

Ainda para a Moody's, o novo arcabouço fiscal pode levar, num ambiente de crescimento estável, a "uma queda dos déficits fiscais primário e nominal do Brasil em 2024-2025, como resultado de medidas relacionadas à arrecadação fiscal". Mas também neste ponto existe a advertência de que a dependência do governo em aumentar a arrecadação e uma capacidade restrita de cortar gastos representam riscos para o ajuste das contas públicas.