Presidente do Bradesco diz ter 'muita segurança' do crescimento do banco no ano

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, disse estar seguro de que o banco crescerá, neste ano, em linha com as projeções de crescimento da carteira de crédito que forneceu ao mercado. O piso das projeções é de uma alta de 7% ante 2023, mas no primeiro trimestre, o crescimento foi de 1,2%.

"Eu tenho muita segurança do nosso crescimento no ano. Nós ganhamos mercado em crédito em fevereiro, os dados de março ainda não saíram, mas eu tenho convicção de que nós ganhamos mercado", afirmou ele, em coletiva de imprensa sobre os resultados do banco no primeiro trimestre deste ano.

Segundo ele, o crescimento acontecerá primeiro na carteira de crédito, e depois, na margem líquida, e por fim, na margem bruta do banco.