Piora no resultado do setor externo em março reflete balança, serviços e renda, destaca BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta quinta-feira, 2, que o déficit do setor externo de março de 2024 veio acima do esperado pelos analistas de mercado financeiro e do resultado do mesmo mês de 2023 e reflete balança, serviços e renda. "Os três principais componentes das transações correntes tiveram participação para esse resultado", disse em coletiva de imprensa.

Ele destacou que quase 80% do resultado de março pode ser atribuído à balança comercial, que refletiu a redução das exportações.

"A piora do resultado foi influenciada pela redução do superávit da balança comercial de bens como principal fator", explicou Rocha. Isso foi influenciado pela redução do preço de commodities, especialmente minério e petróleo.