Petróleo fecha em leve queda, em meio a rumores de extensão de cortes na produção da Opep+

O petróleo fechou em leve queda nesta quinta-feira, 2, após operar em alta na maior parte do pregão, apoiado pela fraqueza do dólar e pelos rumores de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) poderá estender seus cortes voluntários na produção para além de junho.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em baixa de 0,06% (-US$ 0,05), a US$ 78,95 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para julho baixou 0,27% (-US$ 0,23), a US$ 83,67 por barril.

Após a queda de mais de 3% nos preços vista na quarta-feira, a analista de Mercados do City Index Razan Hilal escreve que os preços do WTI estão "no limite", prejudicados pelo recuo na demanda e avanço na oferta, mas que no momento há um aumento nas expectativas antes da reunião da Opep em junho.