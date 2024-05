Ouro fecha perto da estabilidade, em segundo plano após Fed

O ouro fechou perto da estabilidade nesta quinta-feira, 2, na primeira sessão após a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. A fala do presidente do BC dos Estados Unidos, Jerome Powell, afastando um novo aumento de juros deu um fôlego maior aos ativos de risco, deixando a segurança do metal precioso em segundo plano.

O metal para junho fechou em queda de 0,06%, em US$ 2.309,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Estrategistas de macroeconomia do Citi disseram considerar o ouro como a melhor proteção contra um eventual cenário de repique na inflação nos EUA. Isto é, a menos que o Fed abandone a preocupação com uma desaceleração econômica e determine outra alta de juros, acrescentarem eles, em nota a clientes. Entretanto, seu cenário-base não prevê essa mudança na postura dos banqueiros centrais americanos.