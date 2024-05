A Moody's informou que o rating corporativo da Petrobras não é diretamente afetado pela melhora na perspectiva da nota soberana do Brasil para positiva. A avaliação reflete os "riscos intrínsecos" da estatal, particularmente a crescente evidência de interferência do governo nas decisões da companhia, segundo a agência.

Atualmente, a instituição atribui rating Ba1 à petroleira, com perspectiva estável. A classificação está um degrau acima da nota Ba2 do País, como resultado do perfil de crédito "consideravelmente mais forte" e a capacidade da empresa de enfrentar cenários econômicos adversos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Moody's vê probabilidade baixa de que a Petrobras entre em default da dívida, por conta das métricas financeiras "sólidas", limitada exposição a riscos cambiais e menor dependência de fontes de financiamento domésticas.