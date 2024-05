IPC-S acelera a 0,42% em abril, após 0,10% em março, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,42% no encerramento de abril, após fechar março com variação de 0,10%. Na terceira quadrissemana de abril, a alta foi de 0,32%. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 2, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 2,84% em 12 meses.

A variação do IPC-S no mês superou o teto das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,40%. A mediana apontava aceleração a 0,36%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta leitura, cinco das oito classes de despesas registraram acréscimos em relação à quadrissemana anterior: Transportes (0,25% para 0,52%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,65% para 0,87%), Educação, Leitura e Recreação (-1,37% para -1,24%), Comunicação (0,23% para 0,57%) e Despesas Diversas (0,11% para 0,13%).