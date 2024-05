Fed mantém juros, sem prazo para cortes

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) confirmou as expectativas do mercado e manteve inalteradas as taxas de juros nos Estados Unidos. Pela sexta vez consecutiva, e por unanimidade, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed reafirmou nesta quarta-feira o intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano para os juros de referência nos EUA - que permanecem no maior patamar em duas décadas.

Em comunicado divulgado após a reunião, o Fomc disse que a inflação diminuiu no último ano, mas permanece em patamar elevado.

"A perspectiva econômica é incerta, e o comitê permanece altamente atento aos riscos inflacionários", diz o comunicado.