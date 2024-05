O dólar apresentou queda firme nesta quinta-feira, 2, no mercado doméstico de câmbio e voltou a se aproximar do nível de R$ 5,10 no fechamento. A sinalização da quarta-feira do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, de que não haverá alta de juros nos Estados Unidos continuou a reverberar nesta quinta, levando a enfraquecimento adicional da moeda norte-americana no exterior e a recuo das taxas dos Treasuries.

O real, que costuma apanhar mais em episódios de aversão ao risco, foi o que mais se beneficiou da recuperação do apetite de investidores por divisas emergentes, em especial as latino-americanas. Como o mercado local estava fechado na quarta-feira, em razão do feriado do Dia do Trabalhador, a moeda brasileira refletiu nesta quinta os eventos no ambiente externo da quarta.

Jogou a favor do real também a alteração da perspectiva do rating do Brasil, de "estável" para "positiva", pela agência de classificação de risco Moody's. Segundo operadores, esse conjunto de informações abriu espaço para um movimento de correção mais forte da moeda, uma vez que o dólar fechou terça-feira, 30, em alta de 1,51%, próximo de R$ 5,20 e com valorização de 3,53% em abril.