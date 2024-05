Concurso Público Unificado: Governo diz que provas estão mantidas no dia 5

Concurso unificado amplia vagas para cadastro reserva Crédito: Economia O POVO

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta quinta-feira, dia 2, que está mantida em todo o país a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) neste domingo, dia 5. A pasta informou ainda que está tomando todas as providências para garantir participação dos candidatos no Rio Grande do Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O Governo Federal envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes.