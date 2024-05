Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, seguindo NY após anúncio do Fed

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira sem direção única, espelhando o comportamento de Wall Street ontem após o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice japonês Nikkei teve leve baixa de 0,10% em Tóquio hoje, a 38.236,07 pontos, pressionado por ações do setor automotivo e ligadas a eletrônicos, enquanto, na volta de um feriado, o sul-coreano Kospi caiu 0,31% em Seul, a 2.683,65 pontos, e o Taiex cedeu 0,85% em Taiwan, a 20.222,44 pontos.