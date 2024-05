BC da Argentina decide cortar novamente a taxa básica de juros, de 60% a 50%

O Banco Central da República Argentina (BCRA) decidiu nesta quinta-feira, 2, reduzir sua taxa básica de juros, a dos Passes Passivos de um dia, de 60% a 50%. Em breve comunicado, o BC argumenta que a medida "leva em conta o contexto financeiro e de liquidez e se fundamenta no rápido ajuste de expectativas de inflação, na estabilização da âncora fiscal, e no impacto monetário de contração derivado da estacionalidade nos pagamentos externos do Tesouro do trimestre em curso".

O BCRA tem adotado reduções seguidas na sua taxa básica, nas últimas semanas.

Em 11 de abril, a taxa estava em 80%, quando foi cortada para 70%, sendo seguido adiante por outra redução também de 10 pontos porcentuais, antes da realizada nesta quinta-feira.