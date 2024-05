Anapetro protocola no Cade pedido para extinção de TCC de refino firmado com Petrobras

A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro) protocolou, nesta quinta-feira, 2, junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pedido de extinção do Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC), firmado no governo passado com o objetivo de privatização de oito refinarias da Petrobras.

Segundo a entidade, as privatizações realizadas não cumpriram os objetivos previstos no termo de compromisso.

Em 26 de abril de 2019, a Petrobras publicou comunicado ao mercado informando o novo plano de gestão de seu portfólio. A companhia chegou a privatizar as refinarias Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, em março de 2021; a Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas, em novembro de 2022; e a Refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, em fevereiro de 2022.