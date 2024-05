Presidente do Fed diz não ver aceleração da economia dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, negou que veja neste momento aceleração no ritmo econômico. Durante entrevista coletiva após a decisão de juros, ele lembrou que o Fed tem atuado para "esfriar a economia" e levar a inflação de volta à meta de 2%

Powell ainda negou que considere haver um quadro de estagflação nos EUA, no quadro atual. Sobre o mercado de trabalho, avaliou que a demanda por trabalhadores ainda excede a oferta. Os ganhos fortes do emprego foram acompanhados por maior participação no mercado, acrescentou. De qualquer modo, a demanda "arrefeceu bastante" no mercado de trabalho no último ano, disse ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente do Fed também afirmou que via "progressos" nos salários, porém acrescentou que esses avanços eram "acidentados". De qualquer modo, lembrou que o BC não tem meta para os salários, e sim para a inflação, sendo eles "apenas um dos fatores" que afetam o quadro inflacionário.