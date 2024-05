Powell reforça incerteza e falta de progresso recente na inflação rumo à meta nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, iniciou a entrevista coletiva após a decisão do BC dos EUA sobre os juros reforçando a mensagem de incerteza no rumo da inflação e a falta de progresso nos últimos meses na trajetória rumo á meta de 2%. Falando após o Fed decidir manter os juros, ele disse que a inflação arrefeceu "de modo significativo" no último ano, mas acrescentou que o caminho adiante "é incerto".

Além disso, ressaltou que nos últimos meses houve uma "falta de mais progresso" rumo à meta inflacionária.

"Ganhar mais confiança na inflação demorará mais tempo que o anteriormente esperado", afirmou Powell, em suas declarações iniciais na coletiva.